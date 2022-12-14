ЗСУ збили 13 дронів, які атакували Київ та область. Тривога тривала три години

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Сили Протиповітряної оборони та Радіоелектронної боротьби знищили у небі над Києвом та областю 13 дронів-камікадзе.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Тривога розпочалась о 05:55 та закінчилася о 09:07. Небезпека тривала 3 години 12 хвилин — за цей час уламки дронів пошкодили адмінбудівлю у Шевченківському районі столиці та приватний будинок у місті Вишневе.

«Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Уламки від збитих БпЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.