Російські дрони пошкодили дві адмінбудівлі в Києві та приватний будинок у місті Вишневе
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Унаслідок ранкової атаки на Київ та область у столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а у місті Вишневе — приватний будинок.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Повітряна тривога ще триває, сили ППО столиці працюють далі — збито ще один Shahed.
Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів сягнула одинадцяти, повідомила Київська військова адміністрація.
- У Києві та області о 05:55 ранку почалася повітряна тривога. Уже за кілька хвилин мешканці столиці почули вибухи. Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі столиці таки пролунали вибухи. Усі відповідні служби вже слідують на місце.