Данілов: В Україні налагодили виробництво артснарядів 122 і 152 мм

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Минобороны

В Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 міліметри.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він додав, що наразі запускається виробництво мін та інших боєприпасів. «Ідеться вже про тисячі — це вже промислові масштаби», — підкреслив Данілов.

Секретар РНБО додав, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100 відсотків і перебуває під контролем президента.