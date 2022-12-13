Данілов: В Україні налагодили виробництво артснарядів 122 і 152 мм
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- Олег Панфілович
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Минобороны
В Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 міліметри.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
Він додав, що наразі запускається виробництво мін та інших боєприпасів. «Ідеться вже про тисячі — це вже промислові масштаби», — підкреслив Данілов.
Секретар РНБО додав, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100 відсотків і перебуває під контролем президента.
- На початку грудня повідомлялося, що Словаччина планує відновити виробництво снарядів калібру 120 та 155 мм. Їх планують постачати Україні.