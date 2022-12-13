Президент підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва та створення нового

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Про це ідеться на сайті парламенту.

На сторінці законопроєкту ввечері 13 грудня зʼявився надпис, що його повернули до парламенту з підписом президента.

Водночас Окружний адміністративний суд вважає, що рішення Верховної Ради про його ліквідацію суперечить Конституції.

ОАСК скаржиться, що десятки тисяч справ, які зараз перебувають у провадженні суді, спочатку передадуть до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду. І щоразу розгляд справ буде починатися наново.