Генерал Роберт Магован підтвердив участь британців у «таємних операціях» в Україні

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Генерал-лейтенант Королівських Військово-морських сил Великої Британії Роберт Магован уперше розповів про участь британських військових в українських «операціях під прикриттям». Усе відбувалося в супроводі британських дипломатів.

Про це повідомляє The Times.

За його словами, на початку 2022 року до України направили 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі. Після цього вони повернулися до Києва для охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу.

«Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі та з високим рівнем політичного та військового ризику», — розповів генерал-лейтенант Магован, не уточнивши, про які саме операції йдеться.

Ще у квітні The Times писала, що військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше від початку російського вторгнення відновили підготовку своїх військових в Україні. Офіційно британська сторона цього не підтверджувала.

Уперше британських військових інструкторів направили в Україну після вторгнення росії до Криму. Вони працювали там із 2014 року, а в лютому 2022-го їх вивезли з України, щоб уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.