«Десятки тисяч справ розглядатимуть заново». ОАСК відреагував на рішення Ради про свою ліквідацію

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Окружний адміністративний суд вважає, що рішення Верховної Ради про його ліквідацію суперечить Конституції.

Про це йдеться в заяві ОАСК.

«Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу», — йдеться в заяві.

ОАСК скаржиться, що десятки тисяч справ, які зараз перебувають у провадженні суді, будуть передані спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду. І щоразу розгляд справ буде починатися з початку.

В ОАСК стверджують, що судді та працівники апарату суду будуть діяти відповідно до приписів Конституції та профільного законодавства, виконуватимуть покладені на них обовʼязки.