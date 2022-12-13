Велика Британія виділила Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть 125 зенітних установок

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Велика Британія виділила £50 мільйонів військової допомоги. До неї увійшли засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє сайт британського уряду.

Пакет включає 125 зенітних установок і технології для протидії іранським безпілотникам, зокрема десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами. Про військову допомогу домовилися 19 листопада, під час візиту до Києва британського премʼєр-міністра Ріші Сунака.