Рада ЄС рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата у члени Євросоюзу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Manu
Рада Європейського Союзу рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата у члени ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Таке рішення Рада ЄС ухвалила відповідно до червневих висновків та з огляду на рекомендацію Європейської комісії від 12 жовтня 2022 року. Рекомендації також включать кроки, які Боснія та Герцеговина має здійснити для зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав. Рішення про надання статусу має бути остаточно ухвалене Європейською радою в грудні.
- У жовтні Європейська комісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Але щоб почати перемовини про вступ, вона має виконати певні умови.
- Боснія підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2008 році, але запрацювала вона лише в 2015 році. Уже наступного року, у 2016 році, Боснія подала заявку на вступ до ЄС, і лише зараз Єврокомісія оприлюднила свою рекомендацію щодо подальшого статусу.