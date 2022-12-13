У місті Клинці Брянської області біля військової частини стався вибух. Місцевий губернатор звинуватив у обстрілі ЗСУ

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Уночі в місті Клинці Брянської області росії пролунав потужний вибух. Місцевий губернатор Олександр Богомаз звинуватив в обстрілі українську армію.

Про це пишуть РБК та Meduza.

За словами губернатора, російські сили ППО збили ракету, але її уламки впали на території промзони. Від падіння ніхто не постраждав.

Згодом зʼявилося ймовірне відео з місця падіння. На ньому видно велику вирву від влучання снаряда та пошкоджену російську техніку. Відео геолокували на території місцевої військової частини.

Також уночі сталася пожежа у селі Климове Брянської області. Там також розташована військова частина та військовий аеродром.

Климове розташоване за 30 кілометрів від українського кордону, а Клинці — за 60 кілометрів.