Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління

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Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтак у країні не будуть продавати тютюн людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.

Про це повідомляє The Guardian.

Цей закон супроводжується низкою інших заходів, які мають зробити куріння менш доступним: ідеться про різке скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах на розі та в супермаркетах. Наприклад, кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, скоротиться вдесятеро порівняно з чинним рівнем — з 6 тисяч до 600 по всій країні.

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Країна також збільшила фінансування медичних послуг та кампаній та розгорнула послуги з відмови від куріння спеціально для громад маорі та мешканців тихоокеанських островів. Усі ці закони вже пройшли остаточне читання і набудуть чинності 2023 року.

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Дані, яку публікували у листопаді, показували, що кількість людей, які щоденно курять, впала до 8% порівняно з 9,4% 2021 року, що є найнижчим показником з моменту початку реєстрації. Однак зростає кількість людей, які щоденно курять вейп: 8,3% дорослих проти 6,2% минулого року (законів, які обмежують продаж вейпів у країні поки немає).