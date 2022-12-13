Генштаб: Армія росії втратила вбитими пів тисячі своїх військових за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 13 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 95 260 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 966 танків;
- 5 930 бойових броньованих машин;
- 1 931 артилерійська система;
- 404 реактивні системи залпового вогню;
- 211 засобів протиповітряної оборони;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 4 549 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 617 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 170 одиниць спеціальної техніки;
- 592 крилаті ракети.