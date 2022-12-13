Новини

Генштаб: Армія росії втратила вбитими пів тисячі своїх військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 13 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 95 260 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: