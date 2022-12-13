ДБР оголосило про підозру заступнику голови Федерації профспілок. Його вже арештували

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Державне бюро розслідувань оголосило про підозру заступнику голови Федерації профспілок України. Його підозрюють у незаконному відчуженні майна на 138 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба ДБР.

«Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю», — зазначили правоохоронці.

Чоловікові повідомили про підозру за розтрату чужого майна та зловживання службовим становищем.

Суд вже обрав йому запобіжний захід. Підозрюваного посадили за ґрати з альтернативою внесення застави у розмірі 124 мільйонів гривень. Також суд відсторонив його від посади на два місяці.