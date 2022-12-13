Politico: Угорщина добилася грошей від Євросоюзу за розблокування виділення €18 млрд для України

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Угорщина змогла добитися від Європейського Союзу розмороження частини призначених для неї коштів. В обмін на це країна зняла вето щодо деяких важливих питань, зокрема щодо €18 млрд макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомляє Politico.

Очікувалося, що угорці можуть втратити до €7,5 млрд фінансування через серйозні претензії з боку Євросоюзу. Угорщину звинувачують у недотриманні європейських стандартів та порушенні деяких основних прав.

Згодом країни ЄС таки погодилися знизити очікувану суму заморожених коштів для Угорщини до €6,3 млрд.

Після цього посли країн-членів ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги.