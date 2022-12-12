Фонд «Повернись живим» зібрав 230 мільйонів гривень на Black box для української розвідки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фонд «Повернись живим» спільно з розвідкою та волонтерами зібрав повний Black box, який знизить наступальний потенціал ворога. Загалом вдалося зібрати понад 230 мільйонів гривень.
«Разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим і тисячами небайдужих на наш секретний проєкт із ГУР МОУ вдалося акумулювати понад 230 млн грн», — зазначив фонд.
За словами начальника ГУР Кирила Буданова, з міркувань секретності деталі проєкту розкривати не можна, але його результати «точно позначаться на полі бою» та призведуть до зменшення наступального потенціалу росії.
Проєкт уже пройшов випробування, а гроші, які зараз вдалося зібрати, підуть на його масштабування.