Китай успішно запустив два експериментальні супутники
- Автор:
- Олег Панфілович
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У понеділок Китай успішно запустив два експериментальні супутники.
Про це повідомляє агентство Xinhua.
Запуски відбувалися в провінції Цзюцюань (Північно-Західний Китай). Їх запустили за допомогою ракети Long March-4. Супутники Shiyan-20A та Shiyan-20B успішно вийшли на орбіту. Shiyan китайською означає «експеримент». Два супутники будуть використовуватися для перевірки на орбіті нових технологій, таких як моніторинг космічного середовища.
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