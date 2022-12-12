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У понеділок Китай успішно запустив два експериментальні супутники.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Запуски відбувалися в провінції Цзюцюань (Північно-Західний Китай). Їх запустили за допомогою ракети Long March-4. Супутники Shiyan-20A та Shiyan-20B успішно вийшли на орбіту. Shiyan китайською означає «експеримент». Два супутники будуть використовуватися для перевірки на орбіті нових технологій, таких як моніторинг космічного середовища.