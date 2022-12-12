Китай зупиняє додаток, який відстежував переміщення людей під час пандемії коронавірусу

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Gani Nurhakim / Unsplash

Влада Китаю оголосила, що деактивує додаток, який відстежував пересування людей під час пандемії коронавірусу.

Про це пише BBC.

Додаток Communications Itinerary Card перестане працювати уже в понеділок. Застосунок використовував телефонні сигнали, щоб відстежувати, чи хтось подорожував до зони високого ризику зараження COVID-19.

Зазначається, що пересування між провінціями буде спрощено завдяки зняттю обмежень. Зупинка додатка символізує відмову Китаю від своєї ​​стратегії «нульової терпимості до COVID-19» після масових протестів у кількох містах.