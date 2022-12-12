Словаччина хоче передати Україні свої винищувачі МіГ-29, найближчим часом можуть почати підготовку

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Уряд Словаччини готовий передати Україні свої винищувачі МіГ-29. Найближчим часом можуть почати підготовку до передачі.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Растислав Качер в інтервʼю Інтерфаксу.

«Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити», — зазначив він.

Качер підкреслив, що говорив про це із президентом Володимиром Зеленським під час свого останнього візиту до Києва.

«Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація, і ми разом із американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю. Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні», — вважає він.

Надалі Качер відмовився коментувати це питання, щоб не нашкодити процесу передачі літаків.