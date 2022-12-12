Космічний телескоп Hubble сфотографував скупчення зірок у сузірʼї Стрільця

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ESA / NASA

Космічний телескоп Hubble зробив фото зоряного скупчення NGC 6530, розташованого за 4 350 світлових років від Землі в сузірʼї Стрільця.

Ось як воно виглядає:

ESA / NASA

Скупчення складається з кількох тисяч зірок та знаходиться всередині туманності Лагуна — гігантської міжзоряної хмари газу та пилу. Саме туманність робить знімок димчастим.