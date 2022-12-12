Космічний телескоп Hubble сфотографував скупчення зірок у сузірʼї Стрільця
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
ESA / NASA
Космічний телескоп Hubble зробив фото зоряного скупчення NGC 6530, розташованого за 4 350 світлових років від Землі в сузірʼї Стрільця.
Ось як воно виглядає:
Скупчення складається з кількох тисяч зірок та знаходиться всередині туманності Лагуна — гігантської міжзоряної хмари газу та пилу. Саме туманність робить знімок димчастим.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків. На початку 2000-х телескоп кілька разів проходив обслуговування.
- Компанія SpaceX Ілона Маска та NASA планують дослідити, як за допомогою капсули Dragon підвищити орбітальну висоту космічного телескопа Hubble. Це може продовжити термін його служби.