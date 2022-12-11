Теракт над Локербі: у США затримали підозрюваного у виготовленні бомби, якою підірвали літак над Шотландією в 1988 році
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
У США підтвердили, що затримали підозрюваного у виготовленні бомби, якою підірвали літак над шотландським містом Локербі в 1988 році. Зараз він перебуває в американській вʼязниці.
Про це пише The Associated Press.
Громадянину Лівії Абу Магіла Масуду офіційно висунули звинувачення лише два роки тому. Американське слідство вважає, що він відігравав важливу роль в організації теракту над Локербі.
Минулого місяця зʼявилася інформація, що Масуд був викрадений групою ополченців у Лівії. Тому виникли припущення, що його збираються передати американській владі для суду.
Масуд раніше був офіцером лівійської розвідки. За даними обвинувачення, він готував теракт за наказом тодішнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
- Теракт над шотландським містом Локербі стався 21 грудня 1988 року. Тоді в небі вибухнув літак американської авіакомпанії PanAm. Унаслідок авіакатастрофи загинули 259 людей на борту літака і ще 11 людей на землі. Серед загиблих було 190 громадян США.
- Розслідування встановило, що теракт влаштував режим лівійського диктатора Муаммара Каддафі за допомогою власних спецслужб. Радбез ООН запровадив санкції проти Лівії.
- У 1999 році Каддафі погодився видати двох підозрюваних у цій справі: Абдельбасета алі Махмеда аль-Меграхі та Ламіна Халіфа Фімаха. Їх судили в Нідерландах, тому що Каддафі просив про суд на нейтральній території. Фімаха визнали невинним, аль-Меграхі отримав довічне ув’язнення. У 2009 році його достроково випустили з в’язниці через тяжку онкологічну хворобу. Він помер через три роки.
- У 2003 році Лівія офіційно визнала причетність до теракту своїх спецслужб, але не держави загалом. Вона погодилася виплатити по $10 мільйонів родинам усіх загиблих в обмін на скасування економічних санкцій.