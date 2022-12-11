Теракт над Локербі: у США затримали підозрюваного у виготовленні бомби, якою підірвали літак над Шотландією в 1988 році

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У США підтвердили, що затримали підозрюваного у виготовленні бомби, якою підірвали літак над шотландським містом Локербі в 1988 році. Зараз він перебуває в американській вʼязниці.

Про це пише The Associated Press.

Громадянину Лівії Абу Магіла Масуду офіційно висунули звинувачення лише два роки тому. Американське слідство вважає, що він відігравав важливу роль в організації теракту над Локербі.

Минулого місяця зʼявилася інформація, що Масуд був викрадений групою ополченців у Лівії. Тому виникли припущення, що його збираються передати американській владі для суду.

Масуд раніше був офіцером лівійської розвідки. За даними обвинувачення, він готував теракт за наказом тодішнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі.