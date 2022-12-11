Премʼєр Шмигаль попередив, що відключення електроенергії триватимуть цілу зиму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay / Alberto Sanchez
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль попередив, що відключення електроенергії в Україні триватимуть цілу зиму. Він підкреслив, що в енергосистемі досі є суттєвий дефіцит потужності.
Про це Шмигаль написав у своєму Facebook.
«В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії», — зазначив він.
Також Шмигаль нагадав, що уряд зараз визначив чотири пріоритетні групи, які першими отримуватимуть електроенергію.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії.
- Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих чи інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО відбиває дедалі більше ракет. Найскладніша ситуація наразі на Одещині, Херсонщині та Харківщині, також залишається нестійкою ситуація на Київщині, особливо на її лівобережній частині.