Європейська кіноакадемія назвала «Трикутник смутку» фільмом року
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Фільм «Трикутник смутку» визнаний стрічкою року за версією Європейської кіноакадемії.
Про це повідомляється на сайті академії.
Режисер стрічки — Рубен Остлунд також дістав нагороди у категорії «Найкращий режисер» та «Найкращий сценарист». Златко Буріч, який зіграв головну роль у «Трикутнику смутку», виграв номінацію «Найкращий актор». Найкращою акторкою визнано Вікі Кріпс, яка зіграла у фільмі «Корсаж».
Перемогу у номінації «Документальний фільм року» дістала стрічка «Маріуполіс 2». Її зняв литовський режисер Мантас Кведаравічюс, який потрапив у російський полон, де був убитий.
- Торік Європейська кіноакадемія визнала фільмом року стрічку режисерки Ясміли Жбаніч «Куди йдеш, Аїдо?» (Quo vadis, Aida?).