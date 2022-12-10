Влада Косова закрила КПП на кордоні та перенесла вибори. Сербія направить запит на введення військ

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Президентка Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

Як повідомляють Novosti, вона послалася на спільний звіт поліції та розвідувального управління Косова, деталі якого не розголошуються.

Також поліція закрила вʼїзд із Сербії через КПП «Ярине» та «Брняк», що в північній частині Косова, пославшись на заходи безпеки.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що направить запит командувачу сил НАТО в Косово (KFOR) щодо розміщення своїх поліцейських та військових на території частково визнаної держави.

При цьому він сказав, що не має ілюзій і знає, що прохання відхилять, але вважає, що схвалення цього запиту «обовʼязок KFOR».