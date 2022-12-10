Рада ЄС погодила допомогу Україні в розмірі €18 млрд

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Рада Європейського Союзу затвердила пакет допомоги Україні на наступний рік у розмірі €18 мільярдів.

Як повідомляє пресслужба Ради Євросоюзу, пропозицію прийняли сьогодні в письмовій формі і передадуть до Європейського парламенту для затвердження наступного тижня.

Ці кошти допоможуть підтримувати основні функції держави, забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критичну інфраструктуру. Пакет у розмірі €18 мільярдів покриє половину потреб України. Ці кошти виділятимуть по €1,5 мільярда щомісяця.

Кредит, який нададуть Україні, матиме 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цієї позики нададуть або з бюджету ЄС, або державами-членами.

Кредит є обумовленим і вимагає від України проведення реформ зі зміцнення інституцій країни та підготовки як до відновлення, так і до членства в ЄС. Умови, які Єврокомісія переглядає перед кожним траншем, включають боротьбу з корупцією, судову реформу і модернізацію інституцій.