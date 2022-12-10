ООН: Білорусь погодилася на транзит українського зерна без жодних умов
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В ООН запевняють, що білорусь погодилася на транзит українського зерна без жодних умов. Це дозволить доправити зерно до литовських портів.
Про це йдеться в заяві речника генерального секретаря Організації Обʼєднаних Націй Стафена Дюжарріка.
У Нью-Йорку 9 грудня генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із заступником міністра закордонних справ білорусі Юрієм Амбразевичем.
На зустрічі білоруський дипломат поінформував про те, що його країна «без жодних попередніх умов погодиться на транзит українських зернових».
Також Амбразевич повторив прохання уряду білорусі мати можливість експортувати власні добрива, які підпадають під санкції Заходу.
- Україна наразі експортує агропродукцію за рахунок «зернового коридору» в Чорному морі, який діє щонайменше чотири місяці.