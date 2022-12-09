Handelsblatt: Німеччина постачить Україні системи ППО Skynex
- Автор:
- Олег Панфілович
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Німецька збройова група Rheinmetall виготовить для України дві системи протиповітряної оборони Skynex.
Про це пише німецьке видання Handelsblatt.
У пʼятницю компанія підтвердила замовлення, але не назвала країну-одержувача. За інформацією видання з урядових кіл, це Україна. Поставка систем запланована на початок 2024 року.
Skynex призначений для протиповітряної оборони малого радіусу дії. Rheinmetall оцінює дві системи в €182 мільйони. Як кажуть джерела в уряді, витрати на себе візьме Німеччина.
Система Skynex використовує 35-мм боєприпаси, призначені для роботи по атакуючих безпілотниках або крилатих ракетах.
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