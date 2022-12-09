Премʼєр уряду Ічкерії у вигнанні заявив, що чеченський блогер Тумсо Абдурахманов живий. Його нібито застрелили у Швеції

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Премʼєр уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв повідомив, що чеченський блогер Тумсо Абдурахманов живий. На початку грудня повідомлялося, що його нібито застрелили у Швеції.

Про це пишуть «Кавказ.Реалії».

За словами Закаєва, Абдурахманов перебуває під захистом шведської поліції. Він не повідомив, чому правоохоронці взяли блогера під захист.

«За інформацією, яку має уряд Чеченської Республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції», — зазначили в пресслужбі ічкерійського уряду у вигнанні.