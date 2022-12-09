У Чорному морі скупчилися понад 20 нафтових танкерів. Туреччина вимагає від них страхові листи

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John Loo / Flickr

На вході в Чорне море скупчилися приблизно 20 танкерів. Вони намагаються пройти через протоку Босфор у Стамбулі на шляху до Середземного моря.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на судноплавну агенцію Tribeca.

У четвер влада Туреччини заявила, що не пропускатиме у свої води нафтові танкери, які не мають відповідних страхових листів, і що їй потрібен час для перевірок. Туреччина вимагає від суден надавати підтвердження страхування, що покриває тривалість їх транзиту через протоку Босфор або заходу в турецькі порти.