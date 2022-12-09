Росія розосередила стратегічну військову авіацію після вибухів на аеродромах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Повітряні сили рф після вибухів на військових аеродромах передислокували стратегічну авіацію у глиб країни.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Військовою термінологією це називається «розосередили» по різних аеродромах свою стратегічну авіацію, порозтягували (на летовища), де її можна обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги для їх використання», — сказав Ігнат.
За його словами, пересічні росіяни та військові, які раніше заявляли, що спецоперація їх не стосується, уже зрозуміли, що їм не уникнути наслідків за агресію, яку засуджує весь світ, — вона торкнеться кожного.
- 5 грудня безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме із цих аеродромів російські літаки злітають для завдання ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.