Росія розосередила стратегічну військову авіацію після вибухів на аеродромах

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Повітряні сили рф після вибухів на військових аеродромах передислокували стратегічну авіацію у глиб країни.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Військовою термінологією це називається «розосередили» по різних аеродромах свою стратегічну авіацію, порозтягували (на летовища), де її можна обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги для їх використання», — сказав Ігнат.

За його словами, пересічні росіяни та військові, які раніше заявляли, що спецоперація їх не стосується, уже зрозуміли, що їм не уникнути наслідків за агресію, яку засуджує весь світ, — вона торкнеться кожного.