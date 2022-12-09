Український «Клондайк» увійшов до лонгліста «Оскара»

Новини

До повного списку претендентів на премію «Оскар» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» потрапила українська стрічка «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.

Короткий список номінантів на премію «Оскар» опублікують 21 грудня.

«Клондайк» розповідає про життя молодої родини, яка опинилася в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області.