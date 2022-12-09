Американский регулятор проти придбання Microsoft розробника ігор Activision Blizzard. Він подав до суду

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Угода компанії Microsoft про купівлю за $68,7 мільярда розробника ігор Activision Blizzard стала на паузу. Федеральна торгова комісія США подала позов до суду з вимогою заблокувати покупку.

Про це пише The Washington Post.

Комісія пояснила свій позов низкою ризиків. Там вважають, що угода може загальмувати інновації на ігрових ринках, наприклад, розвиток хмарних сервісів та ігор за передплатою, а Microsoft може скористатися своїм положенням і закрити ігри для конкурентів або маніпулювати цінами.

Президент Microsoft Бред Сміт уже заявив, що компанія завжди виступала за здорову конкуренцію і готова представити своє бачення в суді.

Якщо суд скасує угоду або Activision Blizzard від неї відмовиться, то вона отримає компенсацію в $2—3 мільярди.