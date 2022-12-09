Генштаб: Росія втратила вбитими ще 310 військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 8 грудня російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 289 днів вторгнення росіяни недорахувалися 93 390 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 937 танків;
- 5 912 бойових броньованих машин (+1);
- 1 926 артилерійських систем (+1);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 211 засобів ППО;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери (+1);
- 1 603 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 592 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 531 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
- 164 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки й Марʼїнки на Донеччині.