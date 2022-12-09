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Генштаб: Росія втратила вбитими ще 310 військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 8 грудня російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 289 днів вторгнення росіяни недорахувалися 93 390 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки й Марʼїнки на Донеччині.