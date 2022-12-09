Японський мільярдер Юсаку Маедзава облетить Місяць на кораблі SpaceX із митцями та артистами

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Японський мільярдер Юсаку Маедзава облетить Місяць на кораблі Starship dearMoon, побудованому SpaceX, із командою з артистів і митців.

Як пише Space, Маедзава оголосив склад екіпажу свого туристичного польоту, який запланований на 2023 рік.

Із мільярдером полетять відомий діджей Стів Аокі, автор YouTube-каналу Everyday Astronaut Тім Додд, художник і хореограф Yemi A.D. (працював із Каньє Вестом), фотограф Ріаннон Адам, режисер Брендан Голл, індійський актор Дев Джоші, лідер південнокорейського бойз-бенду Big Bang T.O.P., танцівниця Miyu та сноубордистка Кейтлін Фаррінгтон.