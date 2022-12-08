Словаччина планує відновити виробництво 120-мм та 155-мм снарядів для України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Український мілітарний портал
Словаччина планує відновити в країні виробництво снарядів калібру 120 мм та 155 мм. Їх планують постачати Україні.
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Растіслав Качер під час візиту до Києва.
«Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру — 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів — почасти державні, почасти приватні», — зазначив він.
Качер наголосив, що наразі потрібно запустити ці потужності для виготовлення снарядів. Головний пріоритет — виготовляти 155-мм снаряди для західних гаубиць.
- Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні. Ідеться про боєприпаси, зокрема великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження. Також Словаччина планує передати Україні цього місяця 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту на Київщині.