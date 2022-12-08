Молдова покладає на росію провину за прольоти будь-яких ракет через країну

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Flickr / Konstantin T

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що незалежно від результатів розслідування щодо падіння ракети в саду неподалік Бричан, провина за інцидент лежатиме на росії.

Про це повідомляє NewsMaker.

«Незалежно від того, яким буде висновок, будь-які ракети, польоти через Молдову — це все провина російської федерації, яка розвʼязала жахливу війну, лихо в Європі у XXI столітті. Вже розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі росії, чи в системі ППО України, але це мало що змінює. Важливо, що 24 лютого росія почала воєнне вторгнення в незалежну державу і поставила на коліна все міжнародне право. Крапка. Решту скаже прокуратура: що прилетіло, звідки прилетіло», — сказав Гросу.

Спікер також додав, що зараз інженери і прокурори вивчають уламки ракети, що впала біля Бричан, а після завершення розслідування МЗС знову може викликати посла росії на консультації.