Молдова покладає на росію провину за прольоти будь-яких ракет через країну
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Konstantin T
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що незалежно від результатів розслідування щодо падіння ракети в саду неподалік Бричан, провина за інцидент лежатиме на росії.
Про це повідомляє NewsMaker.
«Незалежно від того, яким буде висновок, будь-які ракети, польоти через Молдову — це все провина російської федерації, яка розвʼязала жахливу війну, лихо в Європі у XXI столітті. Вже розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі росії, чи в системі ППО України, але це мало що змінює. Важливо, що 24 лютого росія почала воєнне вторгнення в незалежну державу і поставила на коліна все міжнародне право. Крапка. Решту скаже прокуратура: що прилетіло, звідки прилетіло», — сказав Гросу.
Спікер також додав, що зараз інженери і прокурори вивчають уламки ракети, що впала біля Бричан, а після завершення розслідування МЗС знову може викликати посла росії на консультації.
- 5 грудня в Молдові біля міста Бричани впав елемент ракети. Його поблизу кордону з Чернівецькою областю України виявили прикордонники. Він упав у фруктовому саду. Місце падіння огородили й викликали туди саперів. Ті не знайшли в ракеті вибухонебезпечних речовин .