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У Києві дерусифікували ще 32 вулиці. Перейменували й бульвар Дружби народів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Київська міська рада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 8 грудня.

Так, перейменували:

У Голосіївському районі:

У Дарницькому районі:

У Деснянському районі:

У Печерському районі:

У Подільському районі:

У Святошинському районі:

У Солом’янському районі:

У Шевченківському районі:

У столиці вже перейменували 237 об’єктів. Так, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим, наприкінці жовтня — понад 40 вулиць, на початку вересня — близько 40 вулиць. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ і провулків.