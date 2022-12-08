У Києві дерусифікували ще 32 вулиці. Перейменували й бульвар Дружби народів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Київська міська рада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 8 грудня.
Так, перейменували:
У Голосіївському районі:
- вулицю Холмогорську — на вулицю Володимира Самійленка;
- провулок Василя Жуковського — на провулок Леопольда Ященка;
- вулицю Маршала Говорова — на вулицю Генерала Момота.
У Дарницькому районі:
- провулок Енгельса — на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
- провулок Тургенєва — на провулок Олександра Барвінського;
- вулицю Енгельса — на вулицю Опанаса Сластіона.
У Деснянському районі:
- вулицю Кутузова — на вулицю Івана Кожедуба;
- вулицю Суворова — на вулицю Сергія Котенка;
- вулицю Академіка Курчатова — на вулицю Ореста Левицького.
У Печерському районі:
- вулицю Миколи Раєвського — на вулицю Павла Загребельного;
- бульвар Дружби Народів — на бульвар Миколи Міхновського.
У Подільському районі:
- провулок Одоєвського — на провулок Олександра Воїнова;
- вулицю Достоєвського — на вулицю Енді Воргола;
- вулицю Орську — на вулицю Василя Мови.
У Святошинському районі:
- вулицю Пришвіна — на вулицю Івана Труша;
- вулицю Михайла Свєтлова — на вулицю Олександра Дорошкевича;
- вулицю Василя Алексухіна — на вулицю Степана Чобану;
- вулицю Генерала Авдєєнка — на вулицю Геннадія Матуляка;
- вулицю Генерала Потапова — на вулицю Василя Доманицького;
- вулицю Яснополянську — на вулицю Клима Чурюмова;
- вулицю Сім’ї Сосніних — на вулицю Івана Дзюби.
У Солом’янському районі:
- вулицю Уляни Громової — на вулицю Катерини Ступницької;
- вулицю Юліуса Фучика — на вулицю Карела Чапека;
- вулицю Зої Космодем’янської — на вулицю Софії Галечко;
- вулицю Металістів — на вулицю Михайла Брайчевського;
- вулицю Качалова — на вулицю Володимира Качали.
У Шевченківському районі:
- вулицю Тешебаєва — на вулицю Олександра Бринжали;
- вулицю Толбухіна — на вулицю Василя Данилевича;
- провулок Криловського — на провулок Архітектора Івана Зарудного;
- провулок Толбухіна — на провулок Михайла Ялового;
- вулицю Академіка Грекова — на вулицю Родини Глаголєвих;
- вулицю Кирпоноса — на вулицю Всеволода Петріва.
У столиці вже перейменували 237 об’єктів. Так, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим, наприкінці жовтня — понад 40 вулиць, на початку вересня — близько 40 вулиць. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ і провулків.