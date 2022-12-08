Видання Politico назвало путіна «невдахою року»

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Американське видання Politico визнало президента росії путіна невдахою року.

«Мрія володимира путіна про велику росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний штурм України почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався. [...] Війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве тримаються на сході країни. Його рішення призвати сотні тисяч нових солдатів призвело до того, що із країни хлинули чоловіки призовного віку. Тим часом українська армія, підкріплена територіальними здобутками, поставками зброї із Заходу та захопленою російською технікою, продовжує тиснути», — пояснює Politico.

Видання зазначає, що путін давно прагне повернути росії статус великої держави, який вона мала в радянський період, однак вторгнення в Україну відкинуло росію до «третьосортного статусу».

«Інші скоротили б свої втрати та відступили, але впертість путіна означає, що війна, імовірно, затягнеться. Для Європи це й надалі означатиме нестримну інфляцію, захмарні ціни на енергоносії, дефіцит добрив і газу, що впливатиме на економіку та політичну систему. Нездатність путіна реалізувати свою мрію не означає, що він і надалі не залишатиметься кошмаром для своїх сусідів», — додало видання.