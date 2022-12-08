ЗСУ знищили ще 340 російських окупантів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Збройні сили України за добу знищили ще 340 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 93 080 військових.
Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 8 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 937 танків (+2 за минулу добу);
- 5 911 бойових броньованих машин (+2);
- 1 925 артилерійських систем (+2);
- 395 реактивних систем залпового вогню (без змін);
- 211 засобів ППО;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 1 603 дрони (+2);
- 592 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 528 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2);
- 164 одиниці спеціальної техніки (+1).