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ЗСУ знищили ще 340 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 340 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 93 080 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 8 грудня.

Втрати російської армії в техніці: