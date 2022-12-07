Президенту Перу оголосили імпічмент і підозрюють у спробі державного перевороту

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Perú Libre - Pedro Castillo / Facebook

У Перу Конгрес проголосував за імпічмент президенту Педро Кастільйо, який хотів запровадити комендантську годину та розпустити представницький орган. Тепер до президентської присяги приведуть віцепрезидента Діну Болуарте.

Про це повідомляє Reuters.

За кілька годин до цього Кастільйо спробував розпустити парламент і запровадити в країні комендантську годину. Він доручив призначити уряд в умовах надзвичайного стану та реформувати судову систему. Міністри закордонних справ, освіти, культури, юстиції, економіки, праці вже пішли у відставку.

Потім генеральний прокурор країни оголосив про відкриття кримінального провадження щодо Кастільйо. Його підозрюють у можливому скоєнні злочинів проти громадського спокою, органів громадської адміністрації, а також у звʼязку з перевищенням владних повноважень та дій проти владних структур та конституційного ладу.

Конгрес викликав Кастільйо минулого тижня, щоб він відповів на звинувачення в «моральній неспроможності» керувати країною. У жовтні прокуратура подала конституційну скаргу проти Кастільйо за нібито керівництво «злочинною організацією» для отримання прибутку від державних контрактів і за перешкоджання розслідуванням. Кастільйо назвав звинувачення «наклепом» груп, які прагнуть «скористатись моментом і захопити владу, яку люди відібрали в них на виборах».