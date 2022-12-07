На Херсонщині на мінах підірвалися поліцейські з Черкаської області. Четверо правоохоронців загинули, серед них начальник поліції Черкащини

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Пресслужба КМДА

У Херсонській області на каскаді мін підірвалися поліцейські з Черкаської області. Четверо правоохоронців загинули, серед них начальник Головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Також загинули вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо поліцейських отримали поранення, наразі вони перебувають в лікарні.