Верховний суд Франції підтвердив рішення міжнародного арбітражу про стягнення з росії $1,1 мільярда на користь Ощадбанку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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УНІАН
Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижу та залишив чинним рішення міжнародного арбітражу про стягнення з росії на користь Ощадбанку $1,1 мільярда. Також росіяни мають ще виплачувати відсотки за захоплення активів банку в анексованому Криму.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у своєму Facebook.
Верховний суд Франції став на сторону Ощадбанку щодо збитків, яких завдала рф під час окупації Криму.
«Тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій Ощадбанку, які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що Ощадбанк має право на справедливу компенсацію», — зазначила вона.
Також росія повинна сплатити відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Вони становитимуть близько $100 тисяч щоденно.
- 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу Ощадбанку щодо компенсації збитків, заподіяних росією. Сума відшкодування мала становити $1,1 мільярда плюс відсотки (загалом $1,3 мільярда).
- Росія оскаржила це рішення в національному суді за місцем проведення арбітражу — у Парижі. Суд підтримав одну з претензій росіян і на підставі цього скасував рішення Арбітражного трибуналу. Таке рішення суд ухвалив через те, що договір про захист інвестицій, у межах якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції з 1 січня 1992 року. А Ощадбанк почав функціонувати у Криму раніше — одразу після розвалу СРСР.
- Ощадбанк вважав рішення помилковим і таким, що суперечить прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Тому банк подав апеляцію.