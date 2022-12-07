В Україні дозволили використовувати водійське посвідчення лише з додатку «Дія» — пластик носити не потрібно

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Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без пластикового аналога.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 7 грудня.

Тепер, коли людина отримує водійські посвідчення, вона може відмовитися від пластику і використовувати тільки цифрові документи. Однак будь-якої миті можна буде замовити пластикові права та отримати їх поштою (вони знадобляться, наприклад, для керуванням авто за кордоном).

Постанова набуде чинності 14 грудня.