У білорусі хочуть запровадити смертну кару за «держзраду». Парламент це підтримав

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

У білорусі хочуть запровадити смертну кару за державну зраду, вчинену чиновником або військовослужбовцем.

Як повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода», нижня палата парламенту проголосувала у першому читанні за зміну кодексів у питаннях кримінальної відповідальності.

Законопроєкт також вносить зміни до статті «диверсія», яка буде вважатися заподіянням шкоди економічній та військовій безпеці.

Крім того, вводиться стаття про відповідальність за поширення «свідомо неправдивих відомостей», які ганьблять білоруську армію та силові структури.

Також кримінальний кодекс доповнюється статтями «пропаганда тероризму» та порушення у сфері охорони державної таємниці.