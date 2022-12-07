Генштаб: Росія втратила вбитими ще 540 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 6 грудня російська армія втратила вбитими ще 540 солдатів. Загалом за 287 днів вторгнення росіяни недорахувалися 92 740 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 935 танків (+6);
- 5 909 бойових броньованих машин (+4);
- 1 923 артилерійських систем (+8);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 211 засобів ППО (+1);
- 281 літак;
- 264 гелікоптери (+1);
- 1 601 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+14);
- 592 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+21);
- 163 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Марʼїнка і Новомихайлівка на Донеччині.