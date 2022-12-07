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Генштаб: Росія втратила вбитими ще 540 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 6 грудня російська армія втратила вбитими ще 540 солдатів. Загалом за 287 днів вторгнення росіяни недорахувалися 92 740 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Марʼїнка і Новомихайлівка на Донеччині.