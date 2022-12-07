Комітети Конгресу США погодили рекордний військовий бюджет. Україні виділяють $800 мільйонів

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Профільним комітетам Палати представників та Сенату США вдалося домовитися про надання Україні вагомої фінансової підтримки на 2023 рік — $800 мільйонів, що на $500 мільйонів більше, ніж просив Білий дім. Загалом оборонний бюджет США становитиме рекордні $847,3 мільярда.

«Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної згоди щодо закону про фінансування національної оборони цього року», — йдеться у заяві.

Проєкт передбачає, що США зможуть «поповнювати запаси аналогічної техніки своїх союзників та партнерів», яку ту передали Україні, та прискорювати доставку критично необхідних боєприпасів для ЗСУ. Комітети закликали Конгрес «швидко ухвалити проєкт закону, а президента невідкладно підписати його».

У поясненнях до документа також зазначено, що США виділять $6 млрд на Європейську ініціативу стримування (американська програма посилення військової присутності США в Європі), яка фактично є стримуванням росії.