ЗСУ за минулу добу збили 14 ударних дронів типу Shahed-136

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За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА «Орлан-10» і ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наразі відомо, що росіяни вперше з 18 листопада запустили іранські дрони по Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.