Від заборони мʼяса та офшорів до створення армії Євросоюзу: Saxo Bank оприлюднив свої «шокові прогнози» на 2023 рік

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Данський інвестиційний банк Saxo Bank оприлюднив свої щорічні «шокові прогнози» на 2023 рік. Там наголошують, що наступного року світ перейде від мирної до військової економіки.

Про це пише пресслужба банку.

На думку банкірів, у 2023 році основними темами стануть деглобалізація та неможливість повернення до допандемійної низької інфляції.

«Минули часи, коли низькі відсоткові ставки могли сприяти мріям про гармонійний світ, побудований на відновлюваній енергії, рівності та незалежних центральних банках. У 2023 році світова економіка перейде в режим військової економіки, в якій суверенні економічні інтереси та самозабезпечення переважатимуть над глобалізацією», — кажуть у Saxo Bank.

Банк щороку публікує такі «шокові прогнози» — малоймовірні події, які можуть призвести до шоку на фінансових ринках. Експерти Saxo Bank зазначають, що до цих прогнозів потрібно ставитися як до експерименту з розглядом усіх можливостей, навіть якщо вони нереальні.

1. «Манхеттенський проєкт» для енергетики.

Через постійне збільшення глобальної потреби в енергії найбагатші люди світу створять консорціум і розпочнуть науково-дослідний проєкт такого масштабу, якого світ не бачив з того часу, як Манхеттенський проєкт дозволив США створити першу атомну бомбу. Його мета — значно збільшити можливості генерувати енергію для людства та для проведення різних досліджень.

2. Відставка президента Франції Емманюеля Макрона.

Політична ситуація у Франції та зростання популярності ультраправої Марін Ле Пен після виборів 2022 року заведуть Макрона у глухий кут, змусивши його залишити політику та піти у відставку.

3. Подорожчання золота до $3 000.

Вартість золота підскочить до шаленого рівня після того, як ринки та центральні банки усвідомлять помилковість ідеї про те, що інфляція є тимчасовою, а високі ціни зберігатимуться довго.

4. Створення збройних сил ЄС.

Безпекові ризики в регіоні та відмова США виконувати роль «світового поліцейського» змусять Євросоюз створити власні збройні сили, що виведе єдність регіону на новий рівень.

5. Заборона мʼяса.

Одна з країн світу, прагнучи стати світовим лідером зі скорочення шкідливих викидів, не просто запровадить високий податок на мʼясо, але й повністю заборонить його виробництво.

6. Референдум про скасування Brexit.

Через рецесію у Великій Британії розпочнеться політична криза, яка завершиться голосуванням за перегляд рішення про вихід з Євросоюзу.

7. Масштабний державний контроль над цінами.

Політики запровадять суворий контроль за цінами, щоб стримувати інфляцію, що призведе до низки небажаних наслідків.

8. Вихід із МВФ країн ОПЕК+ та Китаю з Індією.

Країни, які не вважають США союзником, через санкції проти росії вирішать вийти з Міжнародного валютного фонду і створити новий резервний актив замість долара.

9. Привʼязка курсу єни до долара.

Через проблеми, з якими зіткнулася єна у 2022 році, Банк Японії спробує привʼязати її курс до долара і розпочати перезавантаження всієї фінансової системи.

10. Заборона офшорів.

Члени Організації економічного співробітництва та розвитку вирішать повернути гроші з податкових гаваней у свою економіку, повністю заборонивши їх.