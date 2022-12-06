Україна повернула тіла 49 полеглих захисників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна повернула додому тіла 49 полеглих захисників.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Зараз спільно із силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де, імовірно, перебувають загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними — справа честі!» — заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
У відомстві повідомили, що вже вдалося повернути додому тіла 827 захисників.