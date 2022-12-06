Викрадача псів Леді Гаги, який ще й підстрелив вигулювальника, засудили до 21 року позбавлення волі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Lady Gaga
Суд у Каліфорнії засудив до 21 року позбавлення волі викрадача псів співачки Леді Гаги. Чоловік під час викрадення вистрелив у груди вигулювальнику.
Про це пише BBC.
Обвинувачений Джеймс Говард Джексон не визнав жодного позову до себе, що в Каліфорнії фактично означає визнання провини. Його звинуватили в замаху на вбивство.
Постраждалий вигулювальник псів Раян Фішер розповів, що після нападу лікарі видалили йому частину легень.
Інші спільники Джексона отримали різні терміни через пограбування. Минулого року двох викрадачів за пограбування засудили до 4 і 6 років позбавлення волі. Ще один чоловік, який порушив заборону колишнім засудженим мати вогнепальну зброю, отримає свій вирок наступного року. Також вироку очікує їхня спільниця, яка повернула собак. Їй інкримінували причетність до замаху на вбивство.
- Напад стався ввечері 24 лютого 2021 року в Голлівуді. Двоє невідомих темношкірих чоловіків напали на вигулювальника псів співачки і вистрілили йому у груди. 30-річний Раян Фішер отримав чотири поранення, а грабіжники забрали із собою псів на прізвисько Коджі й Густаво. Третій пес — Міс Азія — зміг утекти, згодом його передали охоронцю співачки.
- Через кілька днів двох вкрадених французьких бульдогів співачки Леді Гаги знайшли. Їх передала поліції одна з викрадачок.