У Сеулі відкрився центр з розробки космічних безпілотників
- Автор:
- Олег Панфілович
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qimono / Pixabay
У Південній Кореї відкрили спеціалізований дослідницький центр для розробки безпілотних космічних апаратів багаторазового використання.
Про це повідомляє агентство Yonhap.
Центр відкрився в Сеульському національному університеті. Він досліджуватиме технології, необхідні для розробки та експлуатації багаторазових безпілотних космічних апаратів.
Адміністрація програми оборонних закупівель (DAPA) планує інвестувати в центр приблизно 35,3 мільярда вон ($27 мільйонів) до 2028 року. Він залучатиме понад 240 дослідників із 14 університетів і чотирьох компаній.
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