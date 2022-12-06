Корабель Orion облетів Місяць і повертається на Землю

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Космічний корабель NASA Orion облетів Місяць і тепер прямує на Землю. За планом, він має сісти в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії 11 грудня.

Як пише Space, корабель 5 грудня пройшов на відстані 128 кілометрів від поверхні Місяця, сфотографував серп Землі над супутником і встиг на короткий час втратити звʼязок, проте цей процес був контрольованим.