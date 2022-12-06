Корабель Orion облетів Місяць і повертається на Землю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Космічний корабель NASA Orion облетів Місяць і тепер прямує на Землю. За планом, він має сісти в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії 11 грудня.
Як пише Space, корабель 5 грудня пройшов на відстані 128 кілометрів від поверхні Місяця, сфотографував серп Землі над супутником і встиг на короткий час втратити звʼязок, проте цей процес був контрольованим.
- 16 листопада NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Її мета — максимально випробувати можливості капсули Orion, переконавшись, що апарат готовий безпечно прийняти людей. Пробний запуск є частиною ширшої програми NASA Artemis, метою якої є повернути астронавтів на поверхню Місяця вперше з 1970-х років.
- У кінці листопада Orion досяг максимальної відстані від Землі, яку будь-коли долав космічний корабель, призначений для перевезення людей.
- Також він передав на Землю детальні фото поверхні Місяця, зроблені з висоти 130 кілометрів.